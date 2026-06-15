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انخفاض في مستويات مياه أنهار النمسا مع استمرار الجفاف

انخفاض في مستويات مياه أنهار النمسا مع استمرار الجفاف
15 يونيو 2026 15:50

سجلت مستويات المياه في العديد من أنهار النمسا انخفاضاً ملحوظاً بالتزامن مع بداية فصل الصيف، في ظل استمرار الجفاف الذي تشهده البلاد منذ عدة أشهر، فيما حذر الصندوق العالمي للطبيعة "WWF" من تزايد الضغوط على الموارد المائية والنظم البيئية.

وكشفت بيانات هيدروغرافية رسمية، عن تفاقم مشكلة انخفاض مستويات المياه في النمسا، حيث سجلت نحو 90% من محطات القياس تدفقات مياه تتراوح ما بين منخفضة إلى منخفضة جداً، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بنسبة 75% خلال شهري مارس وأبريل، ما يعكس استمرار تدهور الوضع المائي والموائل الطبيعية للأسماك والكائنات المائية في النمسا.

وأكدت ماري فايفر، الخبيرة في الصندوق العالمي للطبيعة، أن الأنهار النمساوية تدخل فصل الصيف وهي تعاني من نقص كبير في المياه.

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وأوضحت أن مستويات تدفق المياه في مختلف المناطق، كانت أقل بكثير من المعدلات الطبيعية خلال الأشهر الماضية، لافتة إلى أن عدة أنهار في ولايات النمسا السفلى، والنمسا العليا، وشتاير مارك، تشهد تراجعاً حاداً في منسوب المياه، حيث انخفض تدفق نهر "فوكلا" بنسبة 89% عن المتوسط المسجل طويل الأجل، وسجل نهر "كامب" انخفاضاً بنسبة 84%، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أنهار مور، ليثا، وكيتسبولر آخا.

وشدد الصندوق العالمي للطبيعة على مدى حاجة النمسا الملحة لحماية واستعادة خزانات المياه الطبيعية، ودعا إلى تبني حزمة إجراءات سريعة لتحسين حماية الأنهار، وطالب بالتركيز على استعادة السهول الفيضية والأراضي الرطبة باعتبارها خزانات طبيعية للمياه، وإعادة تأهيل المجاري المائية، والحفاظ على الأنهار المتدفقة بشكل حر.
 

المصدر: وام
أنهار
النمسا
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