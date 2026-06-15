الإثنين 15 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فانس: أميركا تنتظر فتح مضيق هرمز "بدون رسوم"

جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي
15 يونيو 2026 17:29

قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.
وردا على سؤال من قناة "سي إن بي سي" حول ما إذا كان هناك تفاهم مع إيران على إعادة فتح الممر المائي الحيوي بدون رسوم لفترة أولية مدتها 60 يوما أو لفترة أطول، قال فانس "ننتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي على الفور.

أخبار ذات صلة
ترامب: بدء خروج السفن من مضيق هرمز
ترامب يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية​​​. تهانينا للجميع".

وأضاف "بموجب هذا، أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم، وفي الوقت نفسه أفوض الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

المصدر: آ ف ب
جي دي فانس
مضيق هرمز
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
علوم الدار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
اليوم 17:21
«الصجعة اللوجستي» يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً بطاقة 850 ألف حاوية سنوياً
اقتصاد
«الصجعة اللوجستي» يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً بطاقة 850 ألف حاوية سنوياً
اليوم 19:29
دبي ترسخ مكانتها بوابة عالمية تربط أفريقيا بالأسواق الدولية
اقتصاد
دبي ترسخ مكانتها بوابة عالمية تربط أفريقيا بالأسواق الدولية
اليوم 19:28
«غرف دبي» تنظم لقاءً في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال
اقتصاد
«غرف دبي» تنظم لقاءً في لندن لبحث فرص الاستثمار وتعزيز جاذبية الإمارة للأعمال
اليوم 19:26
«ميناء وجمارك عجمان» تطلق برنامجاً للذكاء الاصطناعي يضم 20 مبادرة
اقتصاد
«ميناء وجمارك عجمان» تطلق برنامجاً للذكاء الاصطناعي يضم 20 مبادرة
اليوم 19:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©