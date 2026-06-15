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زلزال عنيف يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين

مبنى منهار بعد زلزال في جزيرة مينداناو، الفلبين (أرشيفية)
15 يونيو 2026 17:58

هز زلزال بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر، عرض البحر قبالة سواحل جنوب الفلبين، اليوم الاثنين، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
يأتي زلزال اليوم  بعد أسبوع من زلزال أقوى ضرب المنطقة نفسها موديا بحياة 65 شخصاً على الأقل.
ووقع الزلزال قبالة سواحل جزيرة "مينداناو" على عمق 112 كيلومترا وفقا لما ذكرته الهيئة. وأكدت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل عدم إصدار أي تحذير من تسونامي.
وقالت كايزر كاديز من مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة "دافاو أورينتال"، إنه لم ترد أي تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.
وأضافت "أولويتنا الآن هي مراقبة الساحل لتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات على انحسار المياه (وهو مؤشر على اقتراب تسونامي)"، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مؤشرات حتى الآن.
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب جزيرة مينداناو في 8 يونيو في انهيار مبان، وانزلاق أتربة وتشريد آلاف الأشخاص في الجزيرة الواقعة جنوب الفلبين، كما استدعى إطلاق تحذيرات من تسونامي في أنحاء المنطقة.
وبعد نحو ساعتين من الزلزال الأول، ضربت المنطقة سلسلة من الهزات الارتدادية بلغت قوة إحداها 6,5 درجات.

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