ترامب يكشف عن موعد نشر نص الاتفاق مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترامب، اليوم ​الاثنين، أن نص الاتفاق مع إيران سينشر بعد ‌التوقيع الرسمي ​عليه يوم الجمعة.

وأشار ترامب، عقب وصوله إلى ‌مدينة إيفيان ​الفرنسية لحضور قمة ​مجموعة السبع، إلى أن نص الاتفاق مع إيران يمكن نشره "بعد يوم الجمعة"، وهو الموعد المقرر لإقامة حفل التوقيع في جنيف.

وأضاف الرئيس الأميركي، ‌وإلى جانبه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ⁠مضيق ‌هرمز ‌سيُفتح بالكامل ⁠بحلول الجمعة.

وأوضح ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأنه لن يكون هناك تخفيف للعقوبات عن طهران حتى تقوم بما هو مطلوب منها.

وقال ترامب إنه قد يشارك في مراسم توقيع الاتفاق، مؤكدا أن نائبه جاي دي فانس سيشارك في المراسم التي ستنظم في مدينة دنيف السويسرية.