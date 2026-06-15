زيلينسكي: أخبرت ترامب باستعدادي للقاء بوتين في أميركا

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه عرض عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد زيلينسكي، في خطاب مصوّر نشره على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "ناقشت بالأمس (الأحد) مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم لقاء كهذا في الولايات المتحدة، في صيغة يكون من الصعوبة بمكان على بوتين رفضها".

وأضاف الرئيس الأوكراني "سنرى إلامَ ستفضي الأمور".

كان ترامب قال، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن بإمكانه "ربما" القيام "بشيء ما" بشأن الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن نظيريه الروسي والأوكراني فولوديمير، اللذين تحدث إليهما الأحد، "منفتحان" على الفكرة.

وصرح، خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع "أجرينا محادثة جيدة للغاية أمس مع الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين، وأعتقد أنه ربما يمكننا القيام بشيء ما. أنا أؤمن بذلك حقا. كلاهما منفتح على ذلك".