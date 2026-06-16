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الجيش الأميركي يُرجّح مقتل 8 أشخاص بتحطم قاذفة في كاليفورنيا

الجيش الأميركي يُرجّح مقتل 8 أشخاص بتحطم قاذفة في كاليفورنيا
16 يونيو 2026 08:37

أعلن الجيش الأميركي أن ثمانية أشخاص كانوا على متن قاذفة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تحطمت الاثنين في كاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها، مضيفاً أن كل المؤشرات تفيد بعدم وجود ناجين.

وقالت قاعدة إدواردز الجوية في بيان منفصل إن طائرة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تابعة لسلاح الجو الأميركي كانت تقل ثمانية أشخاص خلال مهمة اختبار روتينية، تحطمت يوم الاثنين بعد وقت قصير من إقلاعها، وتفيد المؤشرات الأولية بعدم وجود ناجين.

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وأضافت القاعدة ان فرق الإنقاذ تتواجد في الموقع، وتعمل السلطات على تحديد الحصيلة، موضحة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

يذكر ان طائرة "بي-52" هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
تحطم طائرة
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