1.1 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية

يتعرض ما يقرب من نصف أطفال العالم، أي نحو 1.1 مليار طفل، لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" نشر اليوم .

وقالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة في تقريرها "مخاطر المناخ على الأطفال 2026" إن أكثر التهديدات المناخية شيوعاً هي الجفاف والحرارة الشديدة التي تتجاوز 35 درجة مئوية وموجات الحر. وأضافت أن جميع الأطفال تقريباً حول العالم يتعرضون لخطر مناخي واحد على الأقل.

وأوضحت "يونيسف" أن الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي من البالغين لأن أجسامهم أكثر حساسية، إذ ترتفع حرارة أجسامهم بشكل أسرع، ويتعرقون بكفاءة أقل، ويتنفسون بوتيرة أسرع، كما يحتاجون إلى كميات أكبر من الغذاء والمياه مقارنة بوزن أجسامهم.

ويقيم التقرير مدى تعرض الأطفال لثمانية أخطار مناخية، تشمل الجفاف والحرارة الشديدة وحرائق الغابات وموجات الحر والفيضانات الساحلية والنهرية والعواصف الرملية والترابية والأعاصير المدارية.