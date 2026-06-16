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موسكو تسقط عشرات المسيّرات الأوكرانية

جندي أوكراني يفحص قذائف هاون خلال مناورة عسكرية (أرشيفية)
17 يونيو 2026 02:03

موسكو (وكالات)

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفطية رئيسية في محيط العاصمة موسكو، أمس، مما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالمنشأة، في حين كثفت كييف هجماتها الجوية على أهداف داخل العمق الروسي.
وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر «تليغرام» أن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 60 طائرة مسيّرة استهدفت العاصمة، في هجوم وُصف بأنه من بين الأكبر هذا العام.
وأوضح سوبيانين أن حطام إحدى المسيّرات أصاب موقعاً داخل المصفاة التابعة لشركة «غازبروم نفط»، مؤكداً عدم وقوع إصابات، في حين تعمل فرق الطوارئ على التعامل مع آثار الهجوم.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقوف بلاده وراء الضربة، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي «هذه المرة، شعرت منطقة موسكو بالقدرات البعيدة المدى لأوكرانيا، تم استهداف مصفاة نفطية على مسافة 500 كيلومتر».
وأضاف زيلينسكي «هذا رد عادل على الضربات الروسية، وعلى إطالة أمد الحرب التي يجب أن تنتهي».
وذكر أندريه كوفالينكو - رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني- أن الهجوم ألحق أضراراً بوحدة المعالجة الأولية في المصفاة التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن الكرملين.
وأدّت هذه الهجمات إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، إذ تم تعليق العمليات مؤقتاً في مطارات العاصمة الأربعة.
في الأثناء، دعا المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، الرئيس الأوكراني للقدوم إلى العاصمة الروسية موسكو إذا كان مستعداً لإجراء «حوار جاد ومسؤول».
كما اتفق قادة مجموعة السبع، أمس، على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب موسكو إلى «إبرام اتفاق» مع كييف.

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