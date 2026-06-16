بغداد وواشنطن تبحثان حل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها

هدى جاسم (بغداد)



بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أمس، مع المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأميركي توم باراك، الرؤية المشتركة للحكومة العراقية في حل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة.

وذكر بيان مشترك وزعه المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أمس، أن الطرفين أكدا الالتزام المشترك لحكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة بإقامة شراكة أميركية - عراقية قوية ومتبادلة المنفعة، قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، وتوفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي والأميركي.

ونقل باراك وفق البيان، تطلع الرئيس ترامب إلى استقبال الزيدي بالبيت الأبيض في منتصف شهر يوليو المقبل لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة.

وناقش الجانبان الرؤية المشتركة والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل خالٍ من الإرهاب وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة وفرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي.

وأكد الجانبان أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين بما يعزز وحدة العراق واستقراره وازدهاره.