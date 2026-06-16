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مصر تؤكد ضرورة تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة

فلسطينيون وسط أنقاض مبان مدمرة في غزة (رويترز)
17 يونيو 2026 02:03

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة وإنهاء الحرب وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية من دون عوائق، إضافة إلى سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المغير محمد الشناوي في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاءين منفصلين أجراهما الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.
وشدد الرئيس السيسي خلال المباحثات على حرص بلاده على العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة. 
في الأثناء، قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة: إن غارات جوية وإطلاق نار إسرائيلياً أسفرا عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل في غزة، أمس، في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على ⁠خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

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