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الأمير هاري وميغن يزوران بريطانيا لأول مرة منذ 2022

الأمير هاري وميغن يزوران بريطانيا لأول مرة منذ 2022
17 يونيو 2026 18:50

يعتزم الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل القيام بزيارة عائلية إلى المملكة المتحدة خلال شهر يوليو المقبل، في زيارة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 2022، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية بريطانية، الأربعاء.

وذكرت كل من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وشبكة ITV أن دوق ودوقة ساسكس سيصطحبان طفليهما، آرتشي (7 سنوات) وليليبت (5 سنوات)، خلال هذه الزيارة المرتقبة.

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وكان الزوجان قد غادرا بريطانيا في عام 2020، عقب قرار الأمير هاري التراجع عن مهامه الملكية، والانتقال إلى أميركا الشمالية، في خطوة أثارت توترات داخل العائلة المالكة.

وفي الآونة الأخيرة، أبدى هاري رغبة متزايدة في إعادة ترميم علاقته مع والده، الملك تشارلز الثالث، ما يضفي على هذه الزيارة أبعادًا تتجاوز الطابع العائلي، وسط ترقب لاحتمالات التقارب بين الطرفين.

المصدر: وكالات
الأمير هاري
ميغان ماركل
المملكة المتحدة
أميركا الشمالية
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