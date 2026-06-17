ناتو: فتح مضيق هرمز خطوة كبيرة إلى الأمام

بروكسل (وكالات)



اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، مارك روته، أمس، أن إعادة فتح مضيق هرمز ستمثّل «خطوة كبيرة إلى الأمام». وقال روته خلال مؤتمر صحافي من بروكسل إن «استعادة حرية المرور عبر مضيق هرمز ستشكّل خطوة كبيرة إلى الأمام، وأعلم أن العديد من الحلفاء، من خلال المبادرة التي تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، مستعدون لتقديم الدعم».

وأكد أن إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة الدولية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في إطار الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها الممر البحري للتجارة العالمية أو إمدادات الطاقة. وقال إن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي، مشيداً بـ«الفرصة» التي يتيحها الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.