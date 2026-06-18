أوكرانيا تعلن تنفيذ هجوم كبير على موسكو

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها نفّذت هجوما بطائرات مسيّرة على موسكو، في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها.

وأفاد مسؤولون أن الهجوم شمل مصفاة نفط كبرى وتسبب بإجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة.

وشوهدت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود فوق سماء العاصمة الروسية، بينما شوهدت ألسنة اللهب تشتعل في قسم من منشأة نفطية في منطقة "كابوتنيا" الجنوبية.

وتصاعدت أعمدة الدخان فيما استمر الحريق في المصفاة طوال الفترة الصباحية.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ الهجوم هو "ردّ مبرّر تماما على الهجمات الروسية".

وفي وقت لاحق، أضاف زيلينسكي، في تسجيل صوتي أرسل إلى الصحافيين "لا نريد هذه الحرب ولم نردها أبدا".

وأشارت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إلى أن هذا الهجوم هو الأكبر على موسكو منذ عامين على الأقل.

وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، إن "مسيرات عدة تمكّنت من الوصول إلى مصفاة النفط ام ان بي زي" التي تقع في العاصمة موسكو.

ولم يشر سوبيانين إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة، لكنّ عددا من وسائل الإعلام الروسية أفادت بأنّ النيران اشتعلت فيها.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المصفاة.

وقال حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف إن طائرة مسيّرة أخرى تحطمت داخل مبنى سكني في حي "جوكوفسكي"، بينما تسبب حطام طائرة مسيّرة في اندلاع حريق داخل مركز تجاري قرب ضواحي العاصمة.

وأظهر مقطع متداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دخانا يتصاعد من الطوابق العليا لمبنى سكني.