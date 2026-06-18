دول الناتو تتفق على تحديث قدراته النووية

أعلنت مجموعة التخطيط النووي في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان، أن دول الحلف اتفقت، اليوم الخميس، على تحديث قدرات التحالف النووية وتعزيز قدراته فيما يخص التخطيط النووي.
تضم المجموعة في عضويتها جميع الدول الأعضاء في الحلف باستثناء فرنسا.
وأشار البيان إلى أن وزراء الدفاع المشاركين في الاجتماع "جددوا القول إن القوى النووية الاستراتيجية للحلف لا تزال أكبر ضمان لأمن الحلفاء وركيزة بنية الردع الموسعة له".
وأضافت المجموعة "اتفق وزراء الدول الأعضاء في مجموعة التخطيط النووي على الاستمرار في تعزيز مهمة الردع النووي للحلف من خلال تطوير قدراته النووية، وتعزيز قدرته على التخطيط النووي، والتكيف لتحقيق مصالحه الأمنية".