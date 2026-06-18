دول الناتو تتفق على تحديث قدراته النووية

أعلنت مجموعة التخطيط ​النووي في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان، أن دول الحلف ⁠اتفقت، اليوم الخميس، على ​تحديث قدرات التحالف النووية ​وتعزيز ‌قدراته فيما ⁠يخص ​التخطيط النووي.

تضم المجموعة في عضويتها جميع الدول الأعضاء في الحلف ‌باستثناء فرنسا.

وأشار البيان إلى أن ‌وزراء الدفاع المشاركين في الاجتماع "جددوا ​القول إن القوى النووية الاستراتيجية للحلف لا تزال أكبر ضمان لأمن الحلفاء ‌وركيزة بنية ​الردع الموسعة له".

وأضافت المجموعة "اتفق وزراء الدول الأعضاء في ​مجموعة ‌التخطيط النووي ⁠على ‌الاستمرار في ‌تعزيز مهمة الردع النووي ⁠للحلف من خلال تطوير ​قدراته النووية، وتعزيز قدرته على التخطيط النووي، والتكيف لتحقيق مصالحه الأمنية".