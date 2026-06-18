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دول الناتو تتفق على تحديث قدراته النووية

مارك روته أمين عام حلف الناتو
18 يونيو 2026 17:32

أعلنت مجموعة التخطيط ​النووي في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بيان، أن دول الحلف ⁠اتفقت، اليوم الخميس، على ​تحديث قدرات التحالف النووية ​وتعزيز ‌قدراته فيما ⁠يخص ​التخطيط النووي.
تضم المجموعة في عضويتها  جميع الدول الأعضاء في الحلف ‌باستثناء فرنسا.
وأشار البيان إلى أن ‌وزراء الدفاع المشاركين في الاجتماع "جددوا ​القول إن القوى النووية الاستراتيجية للحلف لا تزال أكبر ضمان لأمن الحلفاء ‌وركيزة بنية ​الردع الموسعة له".
وأضافت المجموعة "اتفق وزراء الدول الأعضاء في ​مجموعة ‌التخطيط النووي ⁠على ‌الاستمرار في ‌تعزيز مهمة الردع النووي ⁠للحلف من خلال تطوير ​قدراته النووية، وتعزيز قدرته على التخطيط النووي، والتكيف لتحقيق مصالحه الأمنية". 

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المصدر: رويترز
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
أسلحة نووية
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