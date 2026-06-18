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حريق غابات يوقف القطارات بين مدريد وبرشلونة

قطار فائق السرعة في إسبانيا
18 يونيو 2026 17:52

أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في إسبانيا، توقف خدمة القطار فائق ​السرعة بين العاصمة مدريد ومدينة برشلونة، اليوم الخميس، وذلك إثر اندلاع حريق غابات قرب أحد ⁠أجزاء الخط في إقيلم كاتالونيا.
جاء ذلك في وقت ​تستعد فيه إسبانيا لاستقبال أول ​موجة ‌حر هذا الموسم وسط ⁠توقعات ​من هيئة الأرصاد الجوية بزيادة حادة في مخاطر نشوب الحرائق، خاصة في المناطق الداخلية الشمالية، اعتبارا من يوم الأحد.
وعانت ‌إسبانيا والبرتغال في الصيف الماضي من ‌موجة حر استمرت 16 يوما وكانت الأشد على الإطلاق في السجلات وساهمت ​في اندلاع حرائق غابات مدمرة. ويقول العلماء إن مثل هذه الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
وقالت ‌أديف وشركة رينفي لتشغيل ​القطارات إن الأخيرة أوقفت الخدمة بين محطتي ييدا-بيرينوس وكام دي تراجونا بناء على طلب فرق الإطفاء التي تكافح ​حريقا اندلع ‌قرب ⁠الخط ‌في قطالونيا بشمال ‌شرق إسبانيا.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع ارتفاع درجات ⁠الحرارة اعتبارا من يوم السبت، وارتفاعها أكثر ​يوم الأحد، خاصة في جاليسيا وساحل بحر قنطبرية في الشمال والشمال الغربي.
وأضافت الهيئة أن خطر اندلاع الحرائق سيزداد بسبب العواصف الجافة التي لا ​يصاحبها أمطار غزيرة.

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المصدر: رويترز
إسبانيا
حرائق غابات
القطار فائق السرعة
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