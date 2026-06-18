تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان

شعبان بلال (القاهرة)

تتوالى التحذيرات الأممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، مع اتساع مخاطر المجاعة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين جراء هجمات الطائرات المسيَّرة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بصورة متسارعة.

وقال تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، أمس، إن السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخطر الجوع الحاد ضمن 13 منطقة مصنفة كبؤر للجوع حول العالم.

وأوضح التقرير أن السودان، يواجه خطراً وشيكاً بالانزلاق إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي قد تصل إلى المجاعة، ما لم تُنفذ تدخلات إنسانية عاجلة وواسعة النطاق خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن أوضاع الأمن الغذائي في السودان مرشحة لمزيد من التدهور خلال الفترة بين يونيو ونوفمبر 2026.

وحذر القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، من تجاهل المؤشرات والتحذيرات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أن استمرار الصراعات وتراجع التمويل الإنساني يهددان بدفع ملايين الأشخاص إلى مستويات أكثر حدة من الجوع وسوء التغذية.

من جانبها، دعت نائبة المدير العام لمنظمة «الفاو»، بيث بيشدول، إلى اتخاذ إجراءات استباقية وعاجلة وعلى نطاق واسع للحيلولة من دون تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن مخاطر المجاعة لا تزال قائمة في عدة مناطق بالسودان، مع توقعات بارتفاع أعداد الأشخاص الذين يواجهون مستويات كارثية من الجوع خلال العام الجاري.

وفي مؤشر آخر على اتساع التأثير المدمر للحرب على المدنيين، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هجمات الطائرات المسيَّرة أودت بحياة أكثر من ألف مدني في السودان خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.

في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي، أطراف النزاع في السودان إلى خفض التصعيد كخطوة أساسية نحو وقف إطلاق نار شامل، مؤكداً ضرورة عدم تكرار الانتهاكات المروعة لأبسط حقوق الإنسان التي ارتُكبت بحق المدنيين، لا سيما في الفاشر وولاية الجزيرة.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أسد الله نصر الله، أن السودان يشهد حالياً واحدة من أكبر وأعقد أزمات النزوح في العالم، موضحاً أن استمرار النزاع المسلح يدفع ملايين المدنيين نحو المجهول، ويقوض جهود الاستجابة الدولية الرامية إلى إنقاذ الأرواح.

وذكر نصر الله، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النزاع أجبر نحو 13 مليون شخص على الفرار من ديارهم، بينهم 9 ملايين نازح داخلياً يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، وأكثر من 4 ملايين لاجئ عبروا الحدود إلى دول الجوار، التي باتت هي الأخرى تعاني ضغوطاً هائلة على مواردها المحدودة.

وأوضح أن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والأطفال، تشكل النسبة الأكبر من هؤلاء الفارين، حيث يواجهون مخاطر تتعلق بالحماية ونقص الرعاية الصحية والتعليم، مما يهدد بضياع جيل كامل من السودانيين في مخيمات النزوح واللجوء.