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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 78 قتيلاً و30 مفقوداً

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 78 قتيلاً و30 مفقوداً
19 يونيو 2026 08:35

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل مقاطعة سارانغاني جنوب الفلبين في 8 يونيو الجاري إلى 78 قتيلاً على الأقل، فيما لا يزال 30 شخصاً في عداد المفقودين.

وأوضح المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، أثر على نحو 1.5 مليون شخص، بينما لا يزال 22 ألفا يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة.

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وأضاف أن نحو 74700 ألف منزل تضررت جراء الزلزال، من بينها 13700 ألف منزل دُمرت بالكامل، إلى جانب تضرر 774 منشأة بنية تحتية، فيما تجاوزت الخسائر في البنية التحتية والزراعة 1.32 مليار بيزو.

المصدر: وام
الفلبين
زلزال
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