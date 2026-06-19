21 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان

قالت مصادر رسمية إن 21 شخصا على الأقل قتلوا، اليوم الجمعة، جراء غارات شنّتها إسرائيل على لبنان، في أعنف هجوم منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق على وقف التصعيد في الشرق الأوسط.

ومنذ الاثنين، انخفضت حدة العنف في جنوب لبنان، ما أتاح عودة تدريجية للسكان إلى مناطق عدة.

وشنّ الطيران الإسرائيلي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، سلسلة غارات ليلا على بلدات عدة في منطقة النبطية، طال بعضها "منازل مأهولة بالسكان".

وأسفرت تلك الغارات، في حصيلة أولية أوردتها وزارة الصحة، عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 33 آخرين بجروح، توزعوا على عشر بلدات، مشيرة إلى أن استمرار الغارات يعيق عملية سحب الضحايا.

وطالت الضربات الإسرائيلية منطقة بعلبك في البقاع (شرق) والتي بقيت بمنأى نسبيا عن الغارات الإسرائيلية منذ اندلاع التصعيد الأخير في الثاني من مارس الماضي. وأحصت وزارة الصحة في المنطقة مقتل ثلاثة أشخاص.