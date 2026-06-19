السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

21 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف على لبنان
19 يونيو 2026 17:04

قالت مصادر رسمية إن 21 شخصا على الأقل قتلوا، اليوم الجمعة، جراء غارات شنّتها إسرائيل على لبنان، في أعنف هجوم منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق على وقف التصعيد في الشرق الأوسط.
ومنذ الاثنين، انخفضت حدة العنف في جنوب لبنان، ما أتاح عودة تدريجية للسكان إلى مناطق عدة.
وشنّ الطيران الإسرائيلي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، سلسلة غارات ليلا على بلدات عدة في منطقة النبطية، طال بعضها "منازل مأهولة بالسكان".
وأسفرت تلك الغارات، في حصيلة أولية أوردتها وزارة الصحة، عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 33 آخرين بجروح، توزعوا على عشر بلدات، مشيرة إلى أن استمرار الغارات يعيق عملية سحب الضحايا.
وطالت الضربات الإسرائيلية منطقة بعلبك في البقاع (شرق) والتي بقيت بمنأى نسبيا عن الغارات الإسرائيلية منذ اندلاع التصعيد الأخير في الثاني من مارس الماضي. وأحصت وزارة الصحة في المنطقة مقتل ثلاثة أشخاص.

أخبار ذات صلة
حصيلة جديدة مرتفعة لغارات إسرائيل على لبنان الجمعة
اتفاق على هدنة في لبنان إثر تصعيد إسرائيلي
المصدر: آ ف ب
لبنان
القصف الإسرائيلي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
سيارات شرطة أمام المتجر الذي وقع قربه إطلاق النار
الترفيه
مقتل رضيع بعد إطلاق نار من قبل شرطي في ميسيسيبي
اليوم 22:59
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©