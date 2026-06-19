"الصحة العالمية": إصابة عشرات عمال الصحة بإيبولا في الكونغو

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن 75 من العاملين في المجال الطبي ​في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي في ⁠هذا البلد ما يؤثر على جهود مكافحة الفيروس.

ويُعتقد أن الفيروس انتشر قبل أشهر ​من إعلان السلطات في جمهورية الكونجو الديمقراطية ​عن ‌رصد حالات إصابة لأول ⁠مرة ​في 15 مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس قبل حتى أن يعلموا بانتشاره.

وقالت ماري روزلين بيليزير، مديرة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ​خلال مؤتمر صحفي عبر رابط فيديو من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية "إنه ثمن باهظ يدفعه النظام، نظام الرعاية الصحية في جمهورية ​الكونغو الديمقراطية".

أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 200 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد مرور نحو شهر على تفشيه، وفق ما أفادت هيئة صحية تابعة للاتحاد الأفريقي.

وأفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا "أفريكا سي دي سي"، أن 202 شخصا توفوا جراء الفيروس من أصل 875 إصابة مؤكدة، بنسبة وفيات بلغت 23%.

وقال وسام منكولا، المسؤول في مركز مكافة الأمراض والوقاية منها، إن "ما يثير قلقنا هو حالة تتبع المخالطين".