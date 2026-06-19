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ارتفاع كبير لعدد قتلى غارات إسرائيل على لبنان اليوم

دخان جراء قصف إسرائيلي على لبنان
19 يونيو 2026 18:37

أفادت وزارة الصحة في لبنان بارتفاع حصيلة قتلى غارات إسرائيل، منذ منتصف الليل حتى ظهر اليوم الجمعة، إلى 47 شخصا في هجمات هي الأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق على وقف التصعيد في الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الغارات المكثفة، منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم، أدت في حصيلة محدثة" بلغت 47 قتيلا و97 جريحا.
طانت حصيلة سابقة أوردتها الوزارة أشارت إلى مقتل 21 شخصا، اليوم الجمعة.
وشنّ الطيران الإسرائيلي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، سلسلة غارات ليلا على بلدات عدة في منطقة النبطية، طال بعضها "منازل مأهولة بالسكان".

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المصدر: وكالات
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