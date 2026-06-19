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تصادم قطارين في بريطانيا وأنباء عن إصابات

تصادم قطارين في بريطانيا
19 يونيو 2026 22:16

وقع حادث تصادم بين قطارين شمال العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر رسمية بريطانية، وسط تقارير عن إصابات.
وأوردت شرطة النقل البريطانية، في منشور مقتضب على منصة "إكس"، أنها "تستجيب لتقارير عن تصادم بين قطارين في منطقة بيدفورد" على مسافة حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة.
وأظهرت مقاطع فيديو، على منصات التواصل الاجتماعي، حادثا بين قطارين تابعين لشركة "إيست ميدلاندز ريلواي" (EMR). ووقف ركاب على سكة الحديد بجانب عربات متضرّرة.
وقالت الشركة، على منصة "إكس"، إنّ "خدمات الطوارئ تتعامل مع حادث بين محطة سانت بانكراس في لندن وليستر"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف في شرق إنكلترا بأنّها أرسلت فرقا "تشمل الإسعاف الجوي وفريق استجابة للمناطق الخطرة، للتعامل مع حادث كبير على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد".
كما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في بيدفوردشير نشر طواقم "في مكان حادث على خط السكة الحديد جنوب بيدفورد".
وأفادت وسائل إعلام، من بينها صحيفة "ديلي تلغراف"، عن إصابة ركاب. غير أنّ خدمات الطوارئ لم تقدم أي حصيلة بعد.
وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية Thameslink إن "جميع الخطوط متوقفة بين لوتون وبيدفورد... بسبب مشكلة قيد التحقيق".
وأعربت هايدي ألكسندر وزيرة النقل عن "قلقها العميق" إزاء التقارير بشأن الحادث.

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المصدر: وكالات
تصادم قطارين
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