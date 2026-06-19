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قادة أوروبا: ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز

عدد من قادة الدول ومسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل
19 يونيو 2026 22:48

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام حرية الملاحة والأمن البحري في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مؤكدين أن أي ترتيبات تخص هذا الممر يجب ألا تؤثر على حرية الملاحة أو تغير من آليات إدارته.

وعبر القادة، في ختام قمتهم التي عقدت في بروكسل، عن التزامهم الراسخ بدعم الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، داعين إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ورحب المجلس الأوروبي بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وقال إنها تمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن عبر مضيق هرمز.

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وأشاد بالجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى تسوية سلمية، مثنياً على الدور الذي قامت به باكستان وقطر وشركاء إقليميون آخرون في جهود الوساطة.

وفي الملف الإيراني، جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، داعياً طهران إلى الالتزام الكامل بالتزاماتها النووية واستئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

المصدر: وكالات
القادة الأوروبيون
الاتحاد الأوروبي
مضيق هرمز
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