السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السلفادور تضبط 6 أطنان من الكوكايين بقيمة 167 مليون دولار

السلفادور تضبط 6 أطنان من الكوكايين بقيمة 167 مليون دولار
20 يونيو 2026 12:36

ضبطت السلطات المختصة في السلفادور أكثر من ستة أطنان من الكوكايين خلال نقلها عبر المحيط الهادئ.

وأعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، أن بحرية بلاده عثرت على المخدرات على متن سفينتين، وحملت كل سفينة الكمية نفسها إضافة إلى طاقم من ثلاثة أشخاص.

أخبار ذات صلة
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي لـ «الاتحاد»: التوعية والعلاج منظومة متكاملة للوقاية من المخدرات
عملية استباقية تحبط مخططاً لترويج المخدرات داخل الدولة وتكشف شبكة إجرامية منظمة

وقدّر بوكيلة القيمة الإجمالية للكوكايين المضبوط بنحو 167 مليون دولار، واصفا العملية بأنها «رقم قياسي وطني جديد»، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على ستة أشخاص.

وكتب بوكيلة على منصة «اكس» أن السلفادور ضبطت حتى الآن هذا العام أكثر من 13 طناً من الكوكايين بقيمة تقدر بنحو 332 مليون دولار.

المصدر: وام
السلفادور
الكوكايين
المحيط الهادئ
المخدرات
آخر الأخبار
«العالمية القابضة» تحذر من عمليات احتيال باستغلال اسمها
اقتصاد
«العالمية القابضة» تحذر من عمليات احتيال باستغلال اسمها
اليوم 17:25
«AIM Talks China» يرسِّخ مسارات التعاون الإماراتي الصيني
اقتصاد
«AIM Talks China» يرسِّخ مسارات التعاون الإماراتي الصيني
اليوم 17:23
زلزال
الأخبار العالمية
هزة أرضية تضرب شمال غرب مرسى مطروح في مصر
اليوم 17:21
«دبي للأخشاب 2026» يسلّط الضوء على مستقبل تجارة الأخشاب العالمية وتقنياتها
اقتصاد
«دبي للأخشاب 2026» يسلّط الضوء على مستقبل تجارة الأخشاب العالمية وتقنياتها
اليوم 17:18
حمدان بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©