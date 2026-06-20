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زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا

زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
20 يونيو 2026 22:31

قال الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة ⁠أوكرانية قصفت مصفاة ​نفط في منطقة ​تيومين ‌الروسية في ⁠غرب ​سيبيريا.
وعبر زيلينسكي عن شكره للعمليات الخاصة في الجيش ‌الأوكراني التي قال إنها "وصلت ‌إلى منطقة تيومين في روسيا".
وأضاف ​أن هذا استهداف "آخر لقطاع تكرير نفط على بعد أكثر ‌من 2000 كيلومتر ​من حدود دولتنا. هذا فعال".
وكان ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين قال، في وقت ساتبق اليوم، إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرات ⁠مسيرة على مصفاة نفط في ​المنطقة.
وكتب مور، على تطبيق "​تلغرام"، أنه "جرى ‌التصدي لهجوم ⁠بطائرات ​مسيرة على مصفاة تيومين النفطية. تنتشر فرق الطوارئ في موقع سقوط حطام المسيرات. ‌وفقا للمعلومات الأولية، لم يلحق ‌ضرر بالمصفاة كما تسنى إجلاء الموظفين".
وتبعد تيومين بأكثر ​من 2500 كيلومتر إلى الشرق من الحدود الأوكرانية، وهي من بين أهم مناطق إنتاج النفط ‌والغاز في روسيا.

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المصدر: رويترز
منشآت نفطية
هجوم
روسيا
تيومين
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