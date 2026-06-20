زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا.
وعبر زيلينسكي عن شكره للعمليات الخاصة في الجيش الأوكراني التي قال إنها "وصلت إلى منطقة تيومين في روسيا".
وأضاف أن هذا استهداف "آخر لقطاع تكرير نفط على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من حدود دولتنا. هذا فعال".
وكان ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين قال، في وقت ساتبق اليوم، إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في المنطقة.
وكتب مور، على تطبيق "تلغرام"، أنه "جرى التصدي لهجوم بطائرات مسيرة على مصفاة تيومين النفطية. تنتشر فرق الطوارئ في موقع سقوط حطام المسيرات. وفقا للمعلومات الأولية، لم يلحق ضرر بالمصفاة كما تسنى إجلاء الموظفين".
وتبعد تيومين بأكثر من 2500 كيلومتر إلى الشرق من الحدود الأوكرانية، وهي من بين أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في روسيا.