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الرئيس المصري يؤكد ضرورة ضمان أمن الخليج والعرب في الاتفاق النهائي بين أميركا وإيران

الرئيس المصري يؤكد ضرورة ضمان أمن الخليج والعرب في الاتفاق النهائي بين أميركا وإيران
21 يونيو 2026 16:36

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على أن يضمن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وأن يراعي شواغلها، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري أكد حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، فضلاً عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

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وجدد الرئيس السيسي ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأميركي والإيراني مشدداً على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولاً إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام.

المصدر: وام
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