بدء المباحثات الأميركية الإيرانية في سويسرا

ذكرت قطر، التي تساهم في جهود الوساطة لإنهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، أن المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بدأت اليوم الأحد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "تعلن دولة قطر، بصفتها وسيطا، عن انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية".

وأعربت الوزارة عن أملها في "أن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج كافة الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم" التي وقّعتها طهران وواشنطن الأربعاء.