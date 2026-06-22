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الحزب الحاكم بإثيوبيا يحصد 90% من مقاعد البرلمان

الحزب الحاكم بإثيوبيا يحصد 90% من مقاعد البرلمان
22 يونيو 2026 09:04

 حقق حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا -بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد– فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية حاصدا 90% من المقاعد، في استحقاق صوّت فيه نحو 40 مليون ناخب.

وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا تسفاي نيواي، أن النتائج التي أقرها المجلس أظهرت فوز حزب الازدهار بأغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب، ما يمنحه تفويضاً لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في البلاد​​​.

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وذكرت لجنة الانتخابات ان الاستحقاق أُجري في 501 دائرة من أصل 547 في البلاد، مع مشاركة نحو 40 مليون ناخب في التصويت، بينما بلغ إجمالي الناخبين المسجلين 54 مليوناً.

ومن المتوقع أن ينعقد البرلمان الجديد في أكتوبر القادم لإعادة انتخاب آبي أحمد لولاية أخرى مدتها 5 سنوات.

المصدر: وام
إثيوبيا
البرلمان
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