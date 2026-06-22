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بيان قطري باكستاني بشأن محادثات أميركا وإيران

بيان قطري باكستاني بشأن محادثات أميركا وإيران
22 يونيو 2026 10:17

اختُتمت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى، المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، بمشاركة ممثّلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي عُقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه صدر بيان مشترك عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، حول الجولة الأولى من المحادثات، والذي أشار إلى أنه استناداً إلى مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة، إلى جانب قيادتهما مجموعات عمل متخصصة تُعنى بالملف النووي، والعقوبات، وإنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم، فضلاً عن النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة.

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وأضاف البيان أنه تم إنشاء قناة اتصال بين الأطراف للفترة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، لتفادي الحوادث وسوء الفهم، بما يضمن العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وذكر أن الطرفين اتفقا على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان، وفقاً لما نصّت عليه مذكرة التفاهم.

المصدر: وام
إيران
قطر
أميركا
باكستان
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