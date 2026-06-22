مصر: مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران تعزز الأمن الإقليمي

القاهرة (وكالات)



قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفتح المجال أمام معالجة مختلف القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزيرها عبدالعاطي والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك خلال تواجد الأخير في منتجع بور غنشتوك، بسويسرا للمشاركة في المفاوضات الأميركية - الإيرانية.

وبحسب البيان أكد عبدالعاطي خلال الاتصال دعم مصر للمسار التفاوضي بعد التوصل لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

من جانبه، استعرض المبعوث الأميركي مع الوزير عبد العاطي تطورات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. واعرب في هذا المجال عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين في دعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.