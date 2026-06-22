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الصين: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أرشيفية)
23 يونيو 2026 01:46

بكين (وكالات) 

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس: إن بكين ترحب ببدء إيران والولايات ⁠المتحدة محادثات لمتابعة التنفيذ لمذكرة تفاهم توصل ​إليها ‌البلدان، وتؤكد دعمها لجميع ⁠الجهود ​الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، ‌أمس في الهند، ‌مع مسؤول أمني إيراني كبير.
ونقل ​بيان صادر عن وزارة الخارجية عن وانغ قوله: «الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيسهمان ‌في ترسيخ وقف ​إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس، وسيفتح آفاقاً جديدة للعلاقات ​الإيرانية الأميركية». وأكد ‌وانغ استعداد بكين لتقديم المساعدة للإسهام في استعادة السلام الإقليمي.

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