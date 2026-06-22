الصين: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط

بكين (وكالات)



قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس: إن بكين ترحب ببدء إيران والولايات ⁠المتحدة محادثات لمتابعة التنفيذ لمذكرة تفاهم توصل ​إليها ‌البلدان، وتؤكد دعمها لجميع ⁠الجهود ​الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، ‌أمس في الهند، ‌مع مسؤول أمني إيراني كبير.

ونقل ​بيان صادر عن وزارة الخارجية عن وانغ قوله: «الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيسهمان ‌في ترسيخ وقف ​إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس، وسيفتح آفاقاً جديدة للعلاقات ​الإيرانية الأميركية». وأكد ‌وانغ استعداد بكين لتقديم المساعدة للإسهام في استعادة السلام الإقليمي.