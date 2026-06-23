حرائق واسعة تجتاح غرب الولايات المتحدة

اندلعت سلسلة حرائق في مناطق غرب الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المصحوب برياح عاصفة.

وأعلنت سلطة الغابات والأراضي العامة في ولاية يوتا أن أحد أكبر هذه الحرائق لا يزال خارج السيطرة، ما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا ومزرعة مجاورة، بعد أن أتت النيران على نحو 87 كيلومتراً مربعاً من الأراضي.

وأفادت السلطات بأن الحريق يُشتبه في كونه بفعل فاعل، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساته، فيما تتواصل جهود الإطفاء لاحتواء النيران.

وفي ولاية أريزونا، التهم حريق آخر نحو 120 هكتاراً من الأراضي الوعرة، وسط استمرار عمليات المكافحة.

وتشهد معظم مناطق غرب الولايات المتحدة، من جبال روكي إلى ساحل المحيط الهادئ، ارتفاعاً في درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية، وسط تحذيرات من تفاقم مخاطر الحرائق مع استمرار الطقس الحار والجاف.