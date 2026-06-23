الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق واسعة تجتاح غرب الولايات المتحدة

حرائق واسعة تجتاح غرب الولايات المتحدة
23 يونيو 2026 08:54

اندلعت سلسلة حرائق في مناطق غرب الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المصحوب برياح عاصفة.

وأعلنت سلطة الغابات والأراضي العامة في ولاية يوتا أن أحد أكبر هذه الحرائق لا يزال خارج السيطرة، ما أدى إلى إخلاء بلدة يوريكا ومزرعة مجاورة، بعد أن أتت النيران على نحو 87 كيلومتراً مربعاً من الأراضي.

وأفادت السلطات بأن الحريق يُشتبه في كونه بفعل فاعل، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساته، فيما تتواصل جهود الإطفاء لاحتواء النيران.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
الذكاء الاصطناعي يحمي الشبكات الكهربائية من خطر الحرائق

وفي ولاية أريزونا، التهم حريق آخر نحو 120 هكتاراً من الأراضي الوعرة، وسط استمرار عمليات المكافحة.

وتشهد معظم مناطق غرب الولايات المتحدة، من جبال روكي إلى ساحل المحيط الهادئ، ارتفاعاً في درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية، وسط تحذيرات من تفاقم مخاطر الحرائق مع استمرار الطقس الحار والجاف.

المصدر: وام
حرائق
حرائق الغابات
آخر الأخبار
وفاة 18 شخصاً في فرنسا بينهم طفلان مع اشتداد موجة الحر بأوروبا
الأخبار العالمية
وفاة 18 شخصاً في فرنسا بينهم طفلان مع اشتداد موجة الحر بأوروبا
اليوم 11:51
ميسي.. كائن فضائي يُلهم ويبدع ويُمتع في كرة القدم
الرياضة
ميسي.. كائن فضائي يُلهم ويبدع ويُمتع في كرة القدم
اليوم 11:44
«رهيب» يكمل جاهزيته للمشاركة في سباق ديربي إيرلندا
الرياضة
«رهيب» يكمل جاهزيته للمشاركة في سباق ديربي إيرلندا
اليوم 11:30
الريشة الطائرة يُطلق أول معسكر للمواهب ضمن مشروع «المسار الأولمبي»
الرياضة
الريشة الطائرة يُطلق أول معسكر للمواهب ضمن مشروع «المسار الأولمبي»
اليوم 10:58
الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاختبارات التكنولوجية المتطورة
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاختبارات التكنولوجية المتطورة
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©