وفاة 18 شخصاً في فرنسا بينهم طفلان مع اشتداد موجة الحر بأوروبا

لقي 18 ⁠شخصاً على الأقل حتفهم في فرنسا، بينهم طفلان تُركا داخل سيارة، مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاماً قياسية في عدة مدن الاثنين.. فيما أُغلقت آلاف المدارس الفرنسية أو عدّلت جداولها الدراسية.

وارتفعت درجات الحرارة في بوردو بغرب فرنسا إلى 41.9 درجة مئوية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في أغسطس وفي بواتييه بوسط فرنسا، بلغت درجات الحرارة 41.2 درجة مئوية، متجاوزة أعلى مستوى سابق مسجل عام 1947.

وذكرت صوفي بروكاس المسؤولة في الحكومة المحلية في ⁠بوردو في تصريحات تليفزيونية أن ثلاثة مسنين، تتراوح أعمارهم بين 80 و95 ⁠عاماً، توفوا نتيجة مضاعفات صحية ناجمة عن موجة الحر الحالية في فرنسا.

ودعا جيروم بولانجيه المتحدث باسم جهاز السلامة المدنية في فرنسا بعد ورود تقارير ⁠عن غرق 13 ​شخصاً منذ أمس الأحد وحتى صباح ⁠اليوم إلى عدم السباحة إلا في الأماكن الخاضعة للرقابة.

وارتفعت وفيات الغرق في فرنسا 172 بالمائة العام الماضي خلال موجات الحر، مع محاولة السكان التخفيف من وطأة الحرارة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا اليوم (الاثنين) إن موجة حر تستمر أربعة أيام قد تدفع درجات الحرارة هناك إلى أكثر من 39 درجة مئوية في ​بعض المناطق، وهو ‌ما سيحطم الرقم القياسي لشهر يونيو البالغ 35.6 درجة مئوية والمسجل عامي 1957 و1976.

وتوقع خبراء الأرصاد في بريطانيا أن تتجاوز درجات الحرارة أعلى مستوياتها المسجلة ​في شهر يونيو مطلع الأسبوع المقبل.

وفي إسبانيا، تقترب درجات الحرارة في سان سيباستيان من 40 درجة ‌مئوية، أي أكثر ⁠من مثلي متوسطها المعتاد في هذا الوقت من العام، وفقا لمرصد رويترز للمناخ.

في الوقت ⁠نفسه، أصدرت إيطاليا اليوم تحذيرات باللون الأحمر بسبب موجة الحر في 12 مدينة، من بينها ميلانو وتورينو والبندقية وبولونيا وفلورنسا وروما.

ونصح الصليب ​الأحمر في ميلانو كبار السن والمرضى بزيارة مركز التبريد التابع ⁠له، حيث تعمل مكيفات الهواء بالطاقة المولدة من الألواح الشمسية.