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موجة حر غير مسبوقة تتصاعد في أوروبا وسط تسجيل وفيات

امرأة تحتمي من أشعة الشمس على جسر بونت نوف في باريس (أ ف ب)
24 يونيو 2026 01:08

رين (وكالات) 

تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها، بعد تسجيل درجات حرارة قياسية ووفيات، فيما يُتوقَّع أن تشهد بريطانيا أعلى درجة حرارة تُسجّل في شهر يونيو في تاريخها.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس أن أربعين شخصاً، غالبيتهم من الشباب، لقوا حتفهم غرقاً منذ 18 يونيو وسط موجة الحر الشديدة، في وقت يُجمِع العلماء على أنّ التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر المناخية المتطرفة، ولا سيما موجات الحرّ.
في فرنسا، ستُعلن خمس مقاطعات إضافية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر عند منتصف النهار، وهو أعلى مستوى إنذار، مما يُشكل ضغطاً على البنى التحتية مع توقع بلوغ الحرارة القصوى 44 درجة في جنوب غرب البلاد.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء كانت الأشد حرّاً على الإطلاق في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1947.
 وعلى غرار فرنسا، تعاني أجزاء واسعة من أوروبا موجة الحرّ الخانقة.
في إيطاليا، أصدرت وزارة الصحة أمس إنذاراً أحمر بشأن موجة حر شديدة في 15 مدينة، من بينها روما وميلانو، فيما يُتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 16 مدينة اليوم.
كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إنذاراً أحمر بشأن «حرارة شديدة» اليوم وغداً في أجزاء من جنوب إنجلترا، وهو أمر نادر الحدوث في البلاد.
وقال المكتب أمس، «من المرجح جداً أن يتم تحطيم الرقم القياسي الحالي لأعلى درجة حرارة مسجلة في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو»، مشيراً إلى أنّ الرقم القياسي التاريخي البالغ 35.6 درجة سُجّل في ساوثهامبتون في يونيو 1976 وفي كامدن سكوير في يونيو 1957.
وستغلق بعض المدارس البريطانية أبوابها مبكراً، بينما ستبقى مدارس أخرى مغلقة حتى مساء غد الخميس لحماية الأطفال من الحر، مع استعداد المملكة المتحدة لموجة حر غير مسبوقة لثلاثة أيام. أما في إسبانيا، فأُعلنت أمس، حالة التأهب القصوى لموجة الحر في معظم المناطق، مع وضع بعض المناطق في الأندلس، وإقليم الباسك، وكانتابريا، تحت حالة تأهب قصوى تشير إلى «خطر استثنائي». وتشهد النمسا مؤشرات مقلقة على صعيد تفاقم مشكلة نقص المياه، بسبب قلة الأمطار في فصل الشتاء وازدياد الجفاف في فصل الربيع، بالتزامن مع موجة حر شديدة مبكرة ترفع معدلات التبخر وتضعف تدفقات المياه الجوفية، ما يفاقم تدهور وضع الموارد المائية.

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