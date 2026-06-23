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بدء إجلاء بحارة عالقين في «هرمز»

سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
24 يونيو 2026 01:08

لندن (وكالات)

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، أمس، أنها ستبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الخليج جراء إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز في بيان، إن هذه العملية الواسعة النطاق ستُنفذ بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عُمان، وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري».
وأضاف: «لقد حصلنا على الضمانات الأمنية اللازمة وتحققنا بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات».
وشهدت حركة الشحن البحري انتعاشاً منذ أن اتفقت إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي بموجب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
وبموجب خطة الإجلاء، يمكن استخدام ممرين بحريين مؤقتين عبر المضيق، على أن يتم التواصل مع السفن بشكل فردي لتزويدها بمزيد من التعليمات، وفقاً لإشعار ملاحي صادر عن سلطنة عُمان ونقلته المنظمة البحرية الدولية.
وعبر ما لا يقل عن 36 سفينة شحن مضيق هرمز الاثنين، في رقم قياسي لحركة الملاحة منذ بداية الحرب، بحسب بيانات منصة كبلر المتخصصة.

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