مستوطنون يقتحمون «الأقصى»

القدس (الاتحاد)



اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة داخله.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، في إطار الاقتحامات المتواصلة التي يشهدها المسجد بشكل شبه يومي. وأضافت دائرة الأوقاف أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية مشددة وفرتها قوات الاحتلال التي رافقت المقتحمين خلال جولاتهم داخل الحرم القدسي.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية الموجهة إلى أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل لتكثيف الوجود في المسجد الأقصى وإعماره بالمصلين، بهدف مواجهة الاقتحامات المتكررة وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الرامية إلى تكريس واقع جديد في الحرم القدسي.