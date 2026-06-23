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24 قتيلاً ومصاباً في غزة خلال يوم

آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (أرشيفية)
24 يونيو 2026 01:09

غزة (وكالات) 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن من بين القتلى شخصين جرى تسجيل مقتلهما حديثاً، إضافة إلى آخر توفى متأثراً بجروح سابقة، وواحد تم انتشال جثمانه من تحت الأنقاض. وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات في الوصول إليهم بسبب الأوضاع الميدانية. وذكرت الوزارة أن إجمالي القتلى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1027 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 3280، إلى جانب انتشال 785 جثماناً خلال الفترة ذاتها.

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