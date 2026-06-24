إجلاء جميع سكان" ناغازاكي" اليابانية جراء الأمطار الغزيرة

دعت السلطات في مدينة ناغازاكي اليابانية، اليوم، جميع سكان المدينة، البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة، إلى الإخلاء، بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع خطر وقوع انهيارات أرضية.

وأصدرت السلطات اليابانية ثاني أعلى مستوى من التحذير للمدينة الواقعة جنوب البلاد، داعية السكان إلى تجنب المناطق المعرضة للخطر واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في مناطق أخرى من جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، ما يثير مخاوف من فيضان الأنهار وغمر المناطق المنخفضة بالمياه.

كما ارتفع مستوى المخاطر في محافظات فوكوكا وساغا وناغازاكي وكوماموتو، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من أمطار غزيرة في جزيرة شيكوكو.