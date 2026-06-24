ترامب: إيران أبلغتنا بعدم فرض رسوم في مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز.

وكتب ترامب، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "أبلغت إيران الولايات المتحدة بأنه، على عكس ما تنشره وسائل الإعلام المضللة من أخبار كاذبة، لم تطلب إيران أو تتلقى أي رسوم أو تكاليف تأمين أو أي نوع من الرسوم الأخرى من السفن المارة عبر مضيق هرمز".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إذا كانت هذه المعلومات خاطئة، فستنتهي المفاوضات فوراً!".

واختتمت إيران والولايات المتحدة، الاثنين الماضي، الجولة الأولى من المحادثات الفنية في سويسرا بالتوصل إلى تفاهمات تقضي بتشكيل أربع مجموعات عمل لتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، تشمل ملفات العقوبات والبرنامج النووي، وإعادة الإعمار والرقابة على التنفيذ، في خطوة تنقل المفاوضات من مرحلة التفاهمات السياسية إلى البحث العملي في آليات التطبيق خلال مهلة 60 يوماً.