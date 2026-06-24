روسيا: ملتزمون بتفاهمات ​قمة ‌ألاسكا

موسكو (وكالات)



أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أن موسكو لا تزال ملتزمة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ⁠بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره ​الأميركي دونالد ترامب خلال ​قمة ‌ألاسكا في أغسطس ⁠​الماضي، وإنها غير مستعدة لاتخاذ قرارات مؤقتة أخرى أو الرضوخ لأي ‌إنذارات.

وقال لافروف «في أغسطس العام ⁠الماضي، توصل زعيما روسيا والولايات المتحدة ​إلى عدد من التفاهمات بشأن السبل السياسية للخروج من الأزمة الأوكرانية، وما زلنا ملتزمين بهذه التفاهمات».

وأسفرت هجمات أوكرانية بمسيّرات على روسيا عن مقتل ثلاثة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مدينة في شبه جزيرة القرم، على ما أفادت السلطات أمس.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 323 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق نحو عشرين منطقة روسية على الحدود.

وفي أوكرانيا، قتلت امرأة في ضربة روسية على مدينة خاركيف، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية. كما أسفرت ضربة روسية استهدفت جنوب أوكرانيا عن مقتل خبير في إزالة الألغام، وفق ما أفادت منظمة «المساعدات الشعبية النروجية» أمس.