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محللون وحقوقيون لـ «الاتحاد»: استهداف الجيش للمنشآت يعمّق معاناة السودانيين

مخيم للنازحين في الأبيض (أرشيفية)
25 يونيو 2026 01:48

خالد عبد الرحمن (أبوظبي)

أدان محللون وحقوقيون قصف الجيش السوداني لجسر «أردمتا» الحيوي بولاية غرب دارفور، مشددين على خطورة ممارسات «سلطات بورتسودان» الرامية إلى استهداف المنشآت المدنية، مما يعمّق معاناة ملايين المدنيين. وقال المعز خضرة، عضو هيئة محامي الطوارئ السودانية، إن استهداف الجسور بات يمثل نمطاً متكرراً منذ اندلاع الحرب، حيث يجري التعامل مع هذه المنشآت باعتبارها أهدافاً عسكرية، رغم أنها أعيان مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، مضيفاً أن هذه الجسور لا تخدم حركة النقل فحسب، بل تمثل أيضاً ممرات إنسانية أساسية لعبور المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وأكد خضرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جسر «أردمتا» يُعد من أهم الممرات الحيوية في إقليم دارفور، نظراً لدوره في نقل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية القادمة من تشاد إلى الإقليم، مشيراً إلى أن استهداف الجسر ستكون له تداعيات مباشرة على حركة الإغاثة وعلى أوضاع ملايين المدنيين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة.
وأشار إلى أن تعطيل هذا الممر الحيوي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل السلع الأساسية، في وقت يعاني فيه السودان أزمات متفاقمة مرتبطة بالمجاعة والفقر نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، موضحاً أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة واسعة من الاعتداءات التي طالت أسواقاً وممرات تجارية وتجمعات لشاحنات تنقل الغذاء والبضائع في مناطق مختلفة من دارفور.
ولفت خضرة إلى أن هيئة محامي الطوارئ وثقت عدداً من هذه الحوادث في مدينة الجنينة وعلى الشريط الحدودي بين السودان وتشاد، مؤكداً أن استهداف البنية التحتية المرتبطة بحركة التجارة والإغاثة الإنسانية يعكس توجهاً ممنهجاً لا يمكن تبريره بأي مبررات عسكرية.
وشدد على أن الادعاءات المتعلقة باستخدام هذه الممرات والجسور لأغراض عسكرية أو لنقل الإمدادات الحربية لا تشكل مبرراً قانونياً لاستهدافها، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية الأعيان المدنية ويُلزم أطراف النزاع بالتمييز بينها وبين الأهداف العسكرية.

شرايين حيوية
قال محمد صلاح، الخبير في حقوق الإنسان، إن استهداف جسر أردمتا بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور عبر هجوم بطائرات مسيرة يمثل حلقة جديدة في سلسلة الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية منذ اندلاع الحرب في السودان.
وأضاف صلاح لـ«الاتحاد»  أن الجسور المستهدفة لا تقتصر أهميتها على كونها منشآت مدنية، بل تمثل شرايين حيوية لحركة المدنيين ومرور المساعدات الإنسانية، موضحاً أن جسر أردمتا يُعد من أهم الممرات التي تُستخدم لنقل الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية القادمة من تشاد إلى إقليم دارفور.

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