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«الطاقة الذرية»: المنشآت النووية الإيرانية ستخضع للتفتيش

صورة بالأقمار الصناعية لمنشأة فوردو في إيران بعد تعرضها لغارة جوية - أرشيفية
25 يونيو 2026 01:48

طوكيو (وكالات) 

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أمس، إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية «سيحصل»، من دون تحديد موعد دقيق لهذه العملية.
وأضاف غروسي في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لليابان «سواء حدث ذلك اليوم، أو غداً، أو بعد أسبوع، أو بعد عشرة أيام، هذا الأمر مهم لكنه ليس ضرورياً، سيحصل ذلك لا محالة». وأشار غروسي إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تنص صراحة على أن الأنشطة النووية المزمع تنفيذها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذلك، من البديهي أننا سنضطر لإجراء عمليات تفتيش.
ولفت إلى أن موعد عمليات التفتيش والمواقع التي ستشملها قيد المناقشة، وسيتم اتخاذ القرار قريباً «بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الإيرانية».

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