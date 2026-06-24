الخميس 25 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: تطبيق قانون الإرهاب على مصنعي ومستخدمي المسيَّرات

مقر مجلس القضاء الأعلى في العراق (أرشيفية)
25 يونيو 2026 01:47

هدى جاسم (بغداد)

وجَّه مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم «13» لسنة 2005 بحق كل من يقوم بصناعة أو استخدام أو حيازة الطائرات المسيَّرة التي تُستعمل لأغراض وأنشطة مخالفة للقانون.
وقال المجلس في بيان: «إن التوجيه يشمل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين يثبت تورطهم بهذا الصدد»، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي ممارسات قد تهدد السلم المجتمعي أو تُستغل في ارتكاب أعمال مجرّمة، مشدداً على ضرورة تطبيق النصوص القانونية النافذة بحق المخالفين.
ويأتي هذا التوجيه القضائي المشدد على خلفية التصعيد غير المسبوق الذي شهدته البلاد في هجمات الطائرات المسيَّرة خلال التوترات الأمنية التي بلغت ذروتها بين شهري فبراير وأبريل الماضيين قبل توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث استهدفت تلك الهجمات مقار بعثات دبلوماسية وقواعد عسكرية، مما دفع باتجاه مطالبات سياسية وشعبية واسعة بحصر حيازة هذه التقنيات العسكرية بيد الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة.

أخبار ذات صلة
تجديد تسجيل 20 محامياً في جدول «المشتغلين» في أبوظبي
مقصود كروز يشارك في مناقشات رفيعة المستوى في البرلمان الأوروبي
القضاء
العراق
القضاء العراقي
مكافحة الإرهاب
الإرهاب
الطائرات المسيرة
آخر الأخبار
شراكة راسخة
شراكة راسخة
25 يونيو 2026
غسق شاهين تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
25 يونيو 2026
مخيم للنازحين في الأبيض (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون وحقوقيون لـ «الاتحاد»: استهداف الجيش للمنشآت يعمّق معاناة السودانيين
25 يونيو 2026
طارق الطاير خلال اللقاء بحضور الوفد المشارك (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف
25 يونيو 2026
امرأة تقف قرب أمتعتها على رصيف في بيروت تستعد للعودة إلى منزلها (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: العمل قائم لتثبيت إيقاف إطلاق النار في الجنوب
25 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©