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واشنطن: 20 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز في 24 ساعة

سفن في مضيق هرمز - رويترز
24 يونيو 2026 23:42

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اليوم الأربعاء، إن تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز مماثلة لما كانت عليه قبل بدء حرب إيران، حيث تغادر ناقلات النفط الممر المائي الحيوي برفقة حراسة عسكرية. 
وأضاف رايت، خلال منتدى رويترز العالمي ‌للطاقة المنعقد في ‌ولاية نيويورك ​الأميركية، أن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي ​كمية تعادل خُمس الاستهلاك العالمي تقريباً، وتماثل ما تم ​تسجيله في الأيام الأخيرة عقب الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين الولايات ​المتحدة وإيران لإنهاء النزاع. 
وأوضح وزير الطاقة الأميركي أنه حتى لو لم يصمد الاتفاق المبدئي، فإن تدفق النفط سيستمر. ومضى قائلاً: "لن تتمكن إيران من إغلاق مضيق هرمز مستقبلاً. هذا أمر بالغ الأهمية، فهو ورقتهم الرابحة الرئيسية، ونحن نسلبهم هذه الورقة"، مشيراً إلى أن الجيش الإيراني أصابه الإعياء. 
وانخفضت أسعار النفط القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات اليوم إلى أدنى مستوى لها منذ ما قبل بدء الحرب مع إيران في فبراير الماضي، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات وخروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز. 
وتقلصت الشحنات عبر المضيق لأشهر بسبب الحرب. وقال رايت إن الكثير من السفن الخارجة من الممر المائي تتجنب القناة الرئيسية خوفاً من الألغام، وتتجه بدلاً من ذلك إلى المرور بالقرب من الساحل الإيراني أو على طول الطريق الجنوبي قرب عُمان، برفقة حراسة عسكرية، مضيفاً أن عدد السفن أقل من المعتاد، لكنها أكبر حجماً. 
وذكر رايت أن الملاحة الطبيعية قد تتأخر بسبب الألغام، مؤكداً أن "العودة إلى الوضع الطبيعي تماماً تتطلب إزالة الألغام من المضيق، وهو جهد قد يستغرق بضعة أسابيع". 

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