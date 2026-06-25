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زلزال قوي يضرب فنزويلا ويتسبب في انهيار مبان بكاراكاس

زلزال قوي يضرب فنزويلا ويتسبب في انهيار مبان بكاراكاس
25 يونيو 2026 08:24

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر فنزويلا، متسبباً في انهيار عدد من المباني وإثارة حالة من الذعر في العاصمة كاراكاس.

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال وقع غرب بلدة مورون على الساحل الكاريبي وعلى عمق 13 كيلومتراً.

وأُجلي سكان من مبانٍ تعرضت لأضرار جراء الهزة، فيما انهارت جدران بعض المباني وظهرت سحب من الغبار في مناطق من العاصمة، كما شعر سكان عدة ولايات بالزلزال.

 

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من جانبه، قال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو إن حي ألتاميرا في كاراكاس شهد أوضاعاً مقلقة مع انهيار منازل ومبان، داعياً السكان إلى البقاء خارج المباني تحسباً لهزات ارتدادية قد تتسبب في مزيد من الأضرار.

 

وأصدر النظام الأميركي للتحذير من تسونامي إنذارا باحتمال تشكل موجات مد عاتية في بورتوريكو والجزر العذراء الأميركية والبريطانية، محذراً أيضاً من أمواج خطيرة قد تضرب الجزر القريبة من سواحل فنزويلا.

 

وتوقعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وقوع خسائر بشرية كبيرة وأضرار جسيمة بسبب الزلزال.

المصدر: وام
زلزال
فنزويلا
كاراكاس
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