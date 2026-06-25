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فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين وإغلاق مطار كاراكاس

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين وإغلاق مطار كاراكاس
25 يونيو 2026 09:08

 أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى.

وقالت رودريغيز، في كلمة متلفزة، إن السلطات قررت إغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكيتيا، الذي يخدم العاصمة، بعد تعرضه لأضرار في البنية التحتية، كما جرى تعليق الدراسة في عدد من المناطق المتضررة.

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وكان الزلزالان قد ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجة، ما أدى إلى حالة استنفار واسعة مع استمرار الهزات الارتدادية وتقييم حجم الأضرار.

المصدر: وام
زلزال
فنزويلا
كاراكاس
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