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موجة حر قياسية تجتاح أوروبا وتحذيرات من مخاطر تهدد الحياة

موجة حر قياسية تجتاح أوروبا وتحذيرات من مخاطر تهدد الحياة
25 يونيو 2026 09:16

حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا نتيجة ظاهرة "القبة الحرارية"، وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية.

وأصدرت المملكة المتحدة تحذيراً صحياً باللون الأحمر لمعظم مناطق وسط وجنوب إنجلترا وويلز، مع توقع وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، ما دفع بعض المدارس إلى الإغلاق وأدى إلى إلغاء عدد من خدمات القطارات.

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كما أصدرت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تحذيرات مماثلة، حيث سجلت فرنسا درجات حرارة قياسية لهذا الوقت من العام، فيما رفعت إيطاليا مستوى التحذير إلى اللون الأحمر في 16 مدينة، مع توقع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار موجة الحر التي تؤثر على عشرات الملايين من السكان في أنحاء القارة الأوروبية.

المصدر: وام
أوروبا
موجة حر
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