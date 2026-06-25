روسيا: قتلى وحريق في مستودع نفط إثر قصف

قتل خمسة أشخاص في روسيا، جراء هجمات بطائرات مسيرة تسبّبت كذلك في حريق داخل مستودع للنفط في الجنوب الروسي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الخميس.

وفي منشور على تطبيق "تلغرام"، قال سيرغي أكسيونوف محافظ شبه جزيرة القرم "قتل شخصان إثر هجمات ليلية". وأفاد بإصابة شخصين آخرين.

وقتل شخص آخر ليلا "في هجوم للقوّات الأوكرانية" على منطقة بلغورود، وفق ما جاء في بيان صادر عن السلطات المحلية.

كما أودت ضربات بمسيّرات بشخصين في منطقة براينسك الحدودية، بحسب السلطات الإقليمية.

وفي منطقة كراسنودار (جنوب روسيا)، اندلع حريق في مستودع بولتافسكايا للنفط في كراسنوارمييسكي "إثر تساقط حطام مسيّرة"، على ما أفاد المسؤول المحلي ألكسندر خاريتونوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي المجموع، تمّ إسقاط 269 مسيّرة ليلا في الأجواء الروسية.