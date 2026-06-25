الخميس 25 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو يعلّق على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان

روبيو يدلي بتصريح صحفي
25 يونيو 2026 17:30

أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، بتقدّم محرز في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي تجري جولة جديدة منها حاليا بوساطة أميركية في واشنطن.
وقال روبيو لصحافيين في البحرين "أعتقد أننا قريبون جدا من تحقيق آمالنا في الحصول على التزام نوايا بين البلدين"، مشيرا إلى أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت، وسيتطلب الكثير من العمل".
وأضاف "أعتقد أننا سنحصل على التزام نوايا إيجابي للغاية... سواء اليوم أو في الأيام المقبلة، نعمل بجدّ على ذلك. نأمل أن يكون اليوم يوما يُبنى فيه على بعض التقدم الذي أحرزناه بالأمس".
ومنذ أبريل الماضي، انخرط لبنان في محادثات مباشرة مع إسرائيل. وعقد البلدان جولات عدة من المفاوضات المباشرة في واشنطن بوساطة أميركية.

أخبار ذات صلة
شراكة راسخة
الرئيس اللبناني: العمل قائم لتثبيت إيقاف إطلاق النار في الجنوب
المصدر: آ ف ب
ماركو روبيو
مفاوضات مباشرة
لبنان
إسرائيل
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال
اليوم 18:56
أكاديمية بوذيب تستضيف الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز
الرياضة
أكاديمية بوذيب تستضيف الأسبوع الصيفي لقفز الحواجز
اليوم 20:18
الفريق محمد أحمد المري
علوم الدار
محمد المري: دبي نموذج عالمي يعزز ريادتها بالذكاء الاصطناعي
اليوم 19:54
بقيادة إماراتية.. الاتحاد الدولي للسيارات يحقق أقوى نتائجه التشغيلية
الرياضة
بقيادة إماراتية.. الاتحاد الدولي للسيارات يحقق أقوى نتائجه التشغيلية
اليوم 19:15
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
الذكاء الاصطناعي
تحذير: الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرات الأمن السيبراني قريبا
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©