روبيو يعلّق على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان

أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، بتقدّم محرز في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والتي تجري جولة جديدة منها حاليا بوساطة أميركية في واشنطن.

وقال روبيو لصحافيين في البحرين "أعتقد أننا قريبون جدا من تحقيق آمالنا في الحصول على التزام نوايا بين البلدين"، مشيرا إلى أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت، وسيتطلب الكثير من العمل".

وأضاف "أعتقد أننا سنحصل على التزام نوايا إيجابي للغاية... سواء اليوم أو في الأيام المقبلة، نعمل بجدّ على ذلك. نأمل أن يكون اليوم يوما يُبنى فيه على بعض التقدم الذي أحرزناه بالأمس".

ومنذ أبريل الماضي، انخرط لبنان في محادثات مباشرة مع إسرائيل. وعقد البلدان جولات عدة من المفاوضات المباشرة في واشنطن بوساطة أميركية.



