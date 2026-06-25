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عون: متمسك بوحدة لبنان وتضامن أبنائه

عون يترأس اجتماع مجلس الوزراء اللبناني
25 يونيو 2026 20:47

أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الخميس، تمسّكه بالحق والالتزام بوحدة لبنان وتضامن أبنائه. وقال الرئيس عون، في كلمة له إلى اللبنانيين في مستهل اجتماع مجلس الوزراء "نجدد اليوم تمسكنا بالحق والتزامنا بوحدة لبنان وتضامن أبنائه. وهذا أقوى سلاح بين أيدينا، وقوامه وحدة الصف اللبناني".

وأضاف بحسب بيان صارد عن رئاسة الجمهورية "من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين لا سيما في مراكز الإيواء، والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير في الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والاتصالات، تمهيداً لمؤتمرات الدعم من أجل إعادة الإعمار التي يمكن أن تنعقد، بحيث نكون على جهوزية من قبل كل الوزارات المعنية لملاقاة الرغبة الدولية التي يمكن أن تنشأ للمساهمة في إعادة الإعمار".

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وتابع عون أن "الاستقرار الأمني، إذا ما تحقق نتيجة ثبات وقف إطلاق النار، سيفسح المجال أمام حضور اللبنانيين المنتشرين في الخارج لتمضية فصل الصيف في الربوع اللبنانية، كما سيفسح المجال أمام السياح للمجيء إلى لبنان أيضاً، ما يفرض على الوزارات والإدارات المختصة، لا سيما عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، أن تكون على أتم الجهوزية لمواكبة هذه الحركة".

المصدر: د ب أ
جوزيف عون
الوحدة
لبنان
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