الخميس 25 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكونغو: حصيلة وفيات إيبولا تواصل الارتفاع

عمال الرعاية الصحية ينقلون امرأة مصابة بفيروس إيبولا في الكونغو
25 يونيو 2026 21:08

توقعت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن يتجاوز عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية 300 حالة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تفشي الوباء داخل المنطقة.

وقال جان كاسيا المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن هناك حاليا 1118 حالة إصابة مؤكدة بمرض إيبولا في الكونغو.

وتوفي 291 شخصا من بين هذه الحالات.

ولفت كاسيا إلى أنه رغم أن التفشي لم يصل بعد إلى ذروته، فإن 95% من أسرّة المستشفيات في البلاد ممتلئة. وأضاف "يجب أن نبني مراكز علاج ونزيد القدرة الاستيعابية للأسرّة".

أخبار ذات صلة
فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "إيبولا" على أراضيها
الكونجو تسجل ​46 إصابة ​جديدة و10 وفيات بفيروس "إيبولا"

ويثير الارتفاع السريع في عدد الحالات قلقا متزايدا، إذ لم تشهد أي حالة من حالات تفشي إيبولا السابقة في أفريقيا وصول عدد الحالات المؤكدة إلى هذا المستوى خلال الأسابيع الخمسة الأولى.

ومن المقرر بدء التجارب السريرية لعلاجات إيبولا الأسبوع المقبل.

وأوضح كاسيا أن التجارب السريرية للأدوية من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري الذي تضرر بشدة من تفشي الوباء.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد حذر مؤخرا من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال خارج نطاق السيطرة.

المصدر: د ب أ
المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
فيروس إيبولا
إيبولا
وفيات
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال
اليوم 18:56
تير شتيجن على أبواب أياكس
الرياضة
تير شتيجن على أبواب أياكس
اليوم 22:30
"التربية والتعليم" تطلق مشروعا للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"التربية والتعليم" تطلق مشروعا للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
اليوم 22:27
سالم بن سلطان يفتتح منشأة «فلاي فايو» لصيانة الطائرات في «رأس الخيمة الدولي»
اقتصاد
سالم بن سلطان يفتتح منشأة «فلاي فايو» لصيانة الطائرات في «رأس الخيمة الدولي»
اليوم 22:19
إفلاس بطل ألمانيا!
الرياضة
إفلاس بطل ألمانيا!
اليوم 21:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©